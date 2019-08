Höhenretter holen Jugendliche aus Dortmunder Brauereiruine

Dortmund (dpa/lnw) - Jugendliche haben durch einen riskanten Ausflug in eine Brauereiruine in Dortmund einen Feuerwehreinsatz mit Spezialkräften ausgelöst. Am Montagnachmittag wurde zunächst die Polizei informiert, dass in dem einsturzgefährdeten Gebäude einer ehemaligen Brauerei Kinder oder Jugendliche gesichtet wurden, teilte Feuerwehr Dortmund mit. Nachdem es auf die Aufforderungen der Polizei via Megafon, das 60 Meter hohe Gebäude zu verlassen, keine Reaktion gab, rückte die Feuerwehr mit einem Höhenretter-Trupp an.

Von dpa