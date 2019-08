BVB-Chef zu Hummels: «Große Chance» für Rückkehr in DFB-Team

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kann sich eine Rückkehr von Mats Hummels in die Fußball-Nationalmannschaft sehr gut vorstellen. «Wenn er jetzt bei uns eine gute Saison spielt, glaube ich persönlich, dass er noch einmal eine große Chance hat zurückzukehren, weil er das auch gerne möchte», sagte Watzke am Dienstag in der TV-Sendung «RTL aktuell» am Rande der Bilanz-Pk des börsennotierten Bundesliga-Clubs.

Von dpa