Skier und Schwimmwesten von Wasserskianlage gestohlen

Brühl (dpa/lnw) - Bislang unbekannte Täter haben 150 Wasserskier sowie 150 Schwimmwesten von einer Wasserskianlage am Bleibtreusee in Brühl bei Köln gestohlen. Außerdem wurde der Motor eines Rettungsbootes der Anlage entwendet. Das Boot wurde nach dem Diebstahl mitten auf dem See treibend entdeckt. Die Polizei geht nach Angaben von Mittwoch davon aus, dass das Boot als Transportmittel genutzt wurde, um die Beute über den See zu bringen. Wie die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag auf das Gelände der Anlage gelangen konnten, ist noch unklar. Der finanzielle Schaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich.

Von dpa