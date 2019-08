Mehr Geld und mehr Service des Landes für Bauland-Initiative

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kommunen und private Grundstückseigentümer in Nordrhein-Westfalen können künftig mehr Unterstützung des Landes bei der Mobilisierung von Bauland erhalten. Das kündigte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. Mit einer Ausweitung und Bündelung der Informations- und Serviceleistungen sowie zusätzlichen Millionen wolle die Landesregierung «gewährleisten, dass schneller und mehr gebaut wird».

Von dpa