Verweste Leiche neben S-Bahn-Gleisen in Dortmund entdeckt

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem Leichenfund an den Gleisen ist die S-Bahn-Strecke zwischen Dortmund-Marten und Dortmund-Somborn für Ermittlungen der Kriminalpolizei am Mittwoch gesperrt worden. Die verweste Leiche sei neben den Gleisen entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Für die Spurensicherung und erste Untersuchungen der Leiche werde der S-Bahnverkehr bis in den Nachmittag hinein gestoppt. Einzelheiten, etwa die Identität des oder der Toten, die Todesursache und die Frage, wie lange der Körper dort gelegen haben könnte, seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es bei der Dortmunder Kriminalpolizei.