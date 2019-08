Nach baldigem Abschied: Rauball wird DFL-Ehrenpräsident

Dortmund (dpa) - Der scheidende DFL-Präsident Reinhard Rauball wird auf der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga in der kommenden Woche in Berlin zum Ehrenpräsident ernannt werden. Das gab Christian Pfennig, DFL-Direktor Unternehmens- und Markenkommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung, am Mittwoch bekannt. Der 72 Jahre alte Rauball, der sein Amt nach zwölf Jahren abgeben wird, wird der zweite Ehrenpräsident der Liga nach Werner Hackmann. Dieser war im August 2007 posthum ernannt worden.

Von dpa