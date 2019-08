Bus, Bahn und Kultur gratis: NRW-SPD fordert Ehrenamtskarte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Umsonst Bus und Bahn fahren, öffentliche Weiterbildungs-, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote gratis nutzen - das möchte die SPD-Opposition mit einer Ehrenamtskarte einführen. Einen entsprechenden Antrag will der nordrhein-westfälische Parteivorstand beim Bochumer Landesparteitag am 21. September einbringen. Dort werde das Thema «Solidarische Gesellschaft» eines der zentralen Themen sein, kündigte Generalsekretärin Nadja Lüders am Mittwoch in Düsseldorf an.

Von dpa