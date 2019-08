Erkelenz (dpa) - Im Rheinischen Tagebaurevier beginnt am Donnerstag das sogenannte Klimacamp Rheinland, zu dem bis zum 27. August Hunderte von Teilnehmern aus der Klimaschutzbewegung erwartet werden. Das Camp findet den Angaben nach in Erkelenz am Braunkohletagebau Garzweiler statt. Neben Vorträgen und Workshops sollen zahlreiche unterschiedliche Aktionsformen umgesetzt werden, wie Feste, Foto-Aktionen, Fahrraddemos, aber auch Blockaden. So hat die Aktionsgruppe «Kohle ersetzen!» vom 22. bis 25. August zu einer Sitzblockade aufgerufen. Daran würden auch Schüler und Bewohner aus Umsiedlungsdörfern teilnehmen, hieß es.

Das Protestcamp gegen die Braunkohleverstromung finde zum 10. Mal im Rheinland statt, teilte das Klimacamp auf seiner Internetseite mit. Vom bisher größten Camp 2017 waren Störaktionen Tausender, überwiegend junger Menschen ausgegangen.