Geldautomat in Poststelle gesprengt: Geldkassetten gestohlen

Erkelenz (dpa/lnw) - Mehrere Personen haben am Donnerstagmorgen in Erkelenz (Kreis Heinsberg) einen Geldautomaten in einer Postfiliale gesprengt und darin enthaltene Geldkassetten gestohlen. Anwohner wurden durch den lauten Knall geweckt und konnten beobachten, wie zwei maskierte Personen aus dem Gebäude kamen und mit einem dritten Unbekannten im Auto flohen, teilte die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Tatverdächtigen entkommen. Durch die Explosion wurde neben dem Geldautomaten auch der Eingangsbereich der Filiale beschädigt.