Mann in Gescher erstochen: Mann wegen Mordes angeklagt

Gescher (dpa/lnw) - Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Gescher hat die Staatsanwaltschaft Münster den mutmaßlichen Täter wegen Mordes angeklagt. Der 51-Jährige soll das Opfer am Neujahrstag nach einem Streit in dessen Wohnung mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Als Motiv für die Tat nimmt die Staatsanwaltschaft nach Angaben vom Freitag an, dass der Verdächtige verärgert war, weil sein 48 Jahre alte Bekannter ihn zum wiederholten Male wegen Körperverletzung angezeigt hatte.

