Spaziergänger von Hundehalter und Männern zusammengeschlagen

Essen (dpa/lnw) - Weil er wegen eines aggressiven Hundes zur Sicherheit einen Besenstiel mitführte, ist ein 46-Jähriger in Essen von mehreren Männern brutal zusammengeschlagen worden. Das Opfer ist in der Nacht zu Freitag schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Der Mann erlitt den Angaben zufolge unter anderem am Kopf Prellungen und offene Wunden.

Von dpa