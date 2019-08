Totes Senioren-Paar in Wohnung: Mordkommission ermittelt

Bottrop (dpa/lnw) - In Bottrop ist ein älteres Paar tot in seiner Wohnung gefunden worden. Da es Hinweise auf ein Kapitaldelikt gebe, werde eine Mordkommission eingesetzt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen vom Freitag. Demnach rief eine Frau die Polizei am Freitagnachmittag und sagte, dass sie ihre Eltern tot in der gemeinsamen Wohnung entdeckt habe. Die Ursache für den Tod des 75-jährigen Mannes und der 70 Jahre alten Frau seien unklar, sagte ein Polizeisprecher. Es würde in alle Richtungen ermittelt.

Von dpa