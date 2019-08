Essen (dpa/lnw) - Nach der brutalen Attacke auf einen Spaziergänger in Essen sucht die Polizei weiter nach einem aggressiven Hundehalter und zwei Mittätern. Augenzeugen seien aufgefordert, sich zu dem Vorfall in der Nacht zu Freitag zu melden, sagte eine Sprecherin am Sonntag.

Von dpa