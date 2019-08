1. FC Köln verleiht Innenverteidiger Sörensen nach Bern

Der 27 Jahre alte Sörensen war 2015 für knapp zwei Millionen Euro von Juventus Turin nach Köln gewechselt. Nachdem er in den ersten drei Jahren regelmäßig zum Einsatz gekommen war, war ihm bereits vor der vergangenen Spielzeit signalisiert worden, nur noch geringe Einsatzchancen zu haben. In der vergangenen Zweitliga-Saison kam er nur zu fünf Kurz-Einsätzen mit insgesamt 46 Spielminuten. In den beiden Pflichtspielen dieser Saison stand er jeweils nicht im Kader.