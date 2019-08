Mann misshandelt, Morde verabredet: Drei Männer vor Gericht

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Zwei Männer sollen einen 29-Jährigen in einer Wohnung in Viersen festgehalten und ihn schwer misshandelt haben. Später hatten sie laut Anklage geplant, den Mann zu töten. Die beiden 24 und 34 Jahre alten Männer müssen sich dafür von heute an vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten. Sie sollen im Oktober ihr Opfer gefesselt, geschlagen und ihm Schnittverletzungen zugefügt sowie von ihm vergeblich Bargeld gefordert haben.

Von dpa