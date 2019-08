Feuer in Asylheim in Bielefeld: Gebäude unbewohnbar

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein Feuer in einem Asylheim in Bielefeld hat erheblichen Sachschaden angerichtet. «Der Brand brach im Zimmer eines Bewohners aus und griff von dort aus weiter um sich», sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. «Verletzte gab es nicht», betonte der Polizeisprecher. Mehr Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.