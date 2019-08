DFB-Pokal: Lottner will in Heimatstadt spielen

Köln (dpa) - Trainer Dirk Lottner vom Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken hat eine Verlegung des DFB-Pokal-Spiels gegen Bundesligist 1. FC Köln in seine Heimatstadt angeregt. Die Saarländer wurden am Sonntag als Gegner des Erstliga-Aufsteigers in der zweiten Runde ermittelt. Ihr Stadion wird jedoch seit Jahren umgebaut. Saarbrücken spielt deshalb in der Liga im nach dem früheren DFB-Präsidenten benannten Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen, das nur 6800 Zuschauer fasst.