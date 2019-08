Sonne und Wolken zum Wochenstart in NRW

Essen (dpa/lnw) - Nach einem herbstlichen Sonntag wird der Wochenanfang in Nordrhein-Westfalen freundlicher. Am Montag bleibe es überwiegend trocken bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Lediglich zwischen dem Münsterland und dem Niederrhein seien vereinzelt Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 24 Grad, in der Nacht zu Dienstag soll es sich nach Angaben der Meteorologen dann auf 9 bis 13 Grad abkühlen.

Von dpa