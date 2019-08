Nach Messerangriff am Bahnhof: Verdächtiger gesteht Tat

Iserlohn/Hagen (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Messerangriff auf seine getrennt lebende Ehefrau und ihren Lebensgefährten am Bahnhof von Iserlohn hat der Tatverdächtige laut Ermittlern die Tat eingeräumt. «Wir vermuten, dass das Motiv in der Beziehung zu finden ist», sagte der Hagener Staatsanwalt Nils Warmbold am Montag. Zu den Einzelheiten der Angaben des 43-Jährigen wollte sich die Staatsanwaltschaft zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht weiter äußern. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.

