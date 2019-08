Dürrehilfe für 455 Landwirte in Nordrhein-Westfalen

Bonn (dpa) - Nordrhein-Westfälische Landwirte haben nach der langen Dürre im vergangenen Jahr bislang rund 8,7 Millionen Euro an staatlicher Nothilfe erhalten. Das jeweils zur Hälfte vom Land und vom Bund aufgebrachte Geld ging an 455 Bauern, wie das Bundesagrarministerium am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Insgesamt wurden bundesweit bislang rund 228 Millionen Euro ausgezahlt. Die größte Einzelsumme aus dem Bund-Länder-Programm entfiel mit Stand 31. Juli auf Brandenburg mit 69,7 Millionen Euro. Auszahlungen sind noch bis 31. August möglich.