BVB-Boss Watzke: «Keine Angst vor Bayern, aber Respekt»

Dortmund (dpa) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Ambitionen von Bundesligist Borussia Dortmund auf die deutsche Fußball-Meisterschaft noch einmal betont. «Wir versuchen es. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Chance haben», sagte der 60-Jährige am Montag in der Sendung «Wontorra On Tour» im Sender Sky Sport News HD. Watzke unterstrich, dass auch Trainer Lucien Favre den Angriff auf den Titel und damit auf Rekordmeister FC Bayern München will. «Ja, absolut. Lucien ist ein vorsichtiger, sachlicher, analytischer Typ. Er tut sich schwer, das mit aller Vehemenz zu sagen. Aber auch er steht voll dahinter.»

