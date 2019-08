87-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Dorsten/Reken (dpa/lnw) - Ein 87-jähriger Autofahrer ist am Montag nahe Dorsten verunglückt und gestorben. Der Mann kam am frühen Abend zwischen den beiden Ortschaften Lembeck und Klein Reken aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er starb unmittelbar an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann nicht angeschnallt gewesen. Die Rekener Straße war zwei Stunden lang voll gesperrt.

Von dpa