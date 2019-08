Steuerzahlerbund: Gebührenvergleich für Abwasser und Müll

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Bund der Steuerzahler stellt heute in Düsseldorf die aktuelle Entwicklung der Abwasser- und Müllgebühren in Nordrhein-Westfalen vor. In den vergangenen Jahren ergab der Vergleich riesige Preisspannen zwischen den 396 Städten und Gemeinden. Demnach musste in den teuersten Gemeinden vier bis fünf Mal mehr für die Abfall- und Abwasserentsorgung gezahlt werden als in den günstigsten.

Von dpa