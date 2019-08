BVB-Boss Watzke: Reus in der Hierarchie über Hummels

Dortmund (dpa) - Nationalspieler Marco Reus bleibt auch nach der Rückkehr von Mats Hummels die Führungsfigur beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. «Der Boss der Mannschaft ist Marco Reus», unterstrich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag in der Sendung «Wontorra On Tour» im Sender Sky Sport News HD. «Es stand außer Frage, dass Marco Kapitän bleibt.» Für den nach drei Jahren vom FC Bayern wieder ins Ruhrgebiet gewechselten Ex-Spielführer Hummels war laut Watzke «klar, dass er die Führungsrolle von Marco anerkennt».