Düsseldorf bindet Abwehrspieler Hoffmann langfristig

Hoffmann spielt seit 2017 in Düsseldorf und hat seitdem 45 Pflichtspiele für Fortuna absolviert. «Dass wir ihn langfristig an uns binden konnten, ist ein klares Zeichen in Richtung Zukunft. Wir möchten das Korsett unseres Teams zusammenhalten», sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.