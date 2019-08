Bei den Gewerbegebieten in NRW ist die Quote noch nicht so hoch. Hier ist bislang für 66 Prozent ein Anschluss im Gigabitbereich vorhanden oder geplant. Bis zum Jahr 2022 sollen alle Schulen und Gewerbegebiete im Land an Gigabit-Internetleitungen angeschlossen sein.

«Bei der Versorgung der Haushalte bis 2025 machen wir erhebliche Fortschritte», sagte Pinkwart nach einem Treffen mit Netzbetreibern und Branchenverbänden. Die Zusammenarbeit trage Früchte.

Schon jetzt seien 70 Prozent der Haushalte über die Fernsehkabelnetze (HFC) mit Übertragungsraten von mindestens 400 Megabit pro Sekunde versorgt, sagte Pinkwart. Das sei eine höhere Quote als in jedem anderen Flächenland in Deutschland. Diese Netze würden in den kommenden Jahren auf Gigabitfähigkeit aufgerüstet.

Die Grünen warfen Pinkwart vor, Geld in aus der Zeit gefallene Technik wie Kupferkabel und HFC-Anschlüsse zu stecken. «Dabei ist schon heute klar, dass diese Anschlüsse höchstens mittelfristig ausreichen, um die notwendige Geschwindigkeit bei der Datenübertragung zu gewährleisten», sagte Matthi Bolte, Sprecher für Digitalisierung der Grünen im Landtag. Vielmehr müssten endlich alle Kräfte für den Ausbau der Zukunftstechnologie Glasfaser gebündelt werden.