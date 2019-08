Nastasic vor der Rückkehr ins serbische Nationalteam

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Profi Matija Nastasic steht vor der Rückkehr in die serbische Nationalmannschaft. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger des FC Schalke 04 erklärte am Dienstag nach dem Vormittagstraining des Bundesligisten in Gelsenkirchen seine Bereitschaft zum Comeback unter dem neuen serbischen Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic. «Ich hatte nach dem Spiel in Mönchengladbach ein Gespräch mit ihm. Wenn er mich nominiert, bin ich bereit», sagte Nastasic.

Von dpa