SPD und Bürgerinitiativen: Weiter gegen Straßenbaubeiträge

In NRW werden Grundstückseigentümer an den Kosten beteiligt, wenn das Straßennetz erneuert oder verbessert wird - oft in fünfstelliger, im Extremfall sogar in sechsstelliger Höhe. Die schwarz-gelbe Koalition hatte angekündigt, die Höchstsätze zu halbieren und die betroffenen Bürger an verschiedenen Stellen zu entlasten.

Die SPD und die Landesarbeitsgemeinschaft der Bürgerinitiativen gegen Straßenbaubeiträge halten den Referentenentwurf, den das Kommunalministerium vergangene Woche veröffentlicht hatte, jedoch für eine Mogelpackung. Dort würden lediglich Regelungen zu Anliegerversammlungen, Beitragsermäßigungen, Ratenzahlungen und Härtefällen festgeschrieben, die längst gängige Praxis seien oder schon im Ermessen der Kommunen lägen.

«Das ist ein Kommunikationstrick», sagte der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Stefan Kämmerling. Die versprochene Halbierung greife nur in wenigen Kommunen, die überhaupt Höchstsätze erheben; bei den meisten anderen fielen die Entlastungen hingegen deutlich geringer aus. Das Land lasse die Kommunen mit den Ausfallkosten weitestgehend im Regen stehen.