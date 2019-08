Steuerzahlerbund: Komplettes Aus für Straßenbaubeiträge

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Bund der Steuerzahler NRW fordert weiterhin die komplette Abschaffung der Straßenbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen. Die Straßenbaubeiträge seien «nicht reformierbar» und «grundsätzlich nicht gerechtfertigt», sagte der Vorsitzende Rik Steinheuer am Dienstag in Düsseldorf. Die von CDU und FDP geplante Reform werde lediglich zu einem steigenden Verwaltungsaufwand führen und einen «Riesenverwaltungsapparat beschäftigen, um die Bürger weiterhin mit diesem Straßenbaubeitrag zu drangsalieren». Die geplanten Erleichterungen für die Betroffenen führten zu Nachteilen an anderen Stellen. Straßen würden zudem heute von vielen genutzt - der individuelle Vorteil für den Grundstückseigentümer gelte nicht mehr.

Von dpa