Bayer-Betriebsrat dringt auf Plan für Tiermedizin bei Elanco

Leverkusen (dpa) - Der Bayer-Betriebsrat dringt beim geplanten Verkauf der Tiermedizin an Elanco auf einen Plan für die Zukunft Tausender Beschäftigter. Der US-Konzern habe zugesagt, in das Wachstum der Geschäfte sowie weitere Innovationen zu investieren, sagte Oliver Zühlke, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Bayer, am Dienstag. «Hierzu erwarten wir in den nächsten Wochen eindeutige Zukunftspläne vom Erwerber.» Der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG BCE würden alle weiteren Schritte aufmerksam begleiten.

Von dpa