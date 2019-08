Zu schnell ohne Führerschei: U-Haft nach tödlichem Unfall

Münster/Olfen (dpa/lnw) - Fast vier Monate nach einem Unfall mit zwei Toten in Olfen muss ein 38-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, für den Tod seiner beiden Mitfahrer verantwortlich zu sein: Am 30. April soll der Mann aus Selm im Münsterland ohne Führerschein, unter Drogen- und Alkoholeinfluss und mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Straße abgekommen sein. Der Wagen hatte sich überschlagen und war demoliert auf einem Acker liegengeblieben. Seine beiden Mitfahrer, ein 38-jähriger Dortmunder und ein 48-jähriger Mann aus Selm, starben bei dem Unfall.

