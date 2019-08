Arbeiter nach Sturz in Fahrstuhlschacht schwer verletzt

Bergkamen (dpa/lnw) - Ein Arbeiter ist am Dienstagmorgen in einem Abbruch-Gebäude in Bergkamen (Kreis Unna) in einen Fahrstuhlschacht gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, soll es laut Zeugenaussagen mehrerer Arbeiter in einem Einkaufszentrum, das momentan abgerissen wird, zu einem Streit unter den dort arbeitenden Personen gekommen sein.

Von dpa