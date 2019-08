Drei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 45

Der 32 Jahre alte Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Beifahrer war so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Autofahrer und der Lkw-Fahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Bergung des Lkw, der 70 Meter weiter ebenfalls in der Böschung landete, sollte noch bis in den frühen Abend dauern. Der Verkehr wurde währenddessen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.