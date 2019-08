«Loverboy»-Masche: Prozess um Zwangsprostitution

Wuppertal (dpa/lnw) - Mit der sogenannten «Loverboy»-Masche sollen zwei Männer und ein Jugendlicher junge Frauen in Wuppertal in die Zwangsprostitution getrieben haben. Vor dem Wuppertaler Landgericht müssen sich seit Mittwoch ein 22-Jähriger, ein 31-Jähriger und ein 17-Jähriger verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Zuhälterei, gewerbsmäßige Zwangsprostitution, gefährliche Körperverletzung und schweren Raub in mehreren Fällen vor. Für den minderjährigen Angeklagten gilt das Jugendstrafrecht.

Von dpa