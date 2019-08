Xhaka mit positiven Erinnerungen an Gladbach

London (dpa) - Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Granit Xhaka denkt positiv an seine Zeit bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach zurück. «Die vier Jahre in Gladbach haben mich sehr stark geprägt und zu dem Spieler gemacht, der ich jetzt bin. Hier habe ich meine ersten, manchmal auch harten Lektionen gelernt, etwa auch einmal länger auf der Bank zu sitzen. Ich habe in der Zeit viel Disziplin und vor allem Fußballtaktisches gelernt, von dem ich heute noch profitiere», sagte der 26-Jährige, der inzwischen für den FC Arsenal spielt, der «Rheinischen Post».