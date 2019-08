Achtjähriger mit Mamas Auto auf der Autobahn unterwegs

Soest (dpa/lnw) - Ein Achtjähriger hat in Soest auf der Autobahn 44 eine nächtliche Spritztour unternommen - die ihm selbst unheimlich wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Mutter des Jungen gegen halb eins in der Nacht gemeldet, ihr Sohn sei mit ihrem Automatik-Wagen davon gefahren. Wie sich schnell herausstellte, war ihr offenbar autokundiger Sohn mindestens acht Kilometer von zu Hause bis zu einem Rastplatz der A44 gefahren.

Von dpa