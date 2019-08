Reisemobile werden in Deutschland immer beliebter

Ratingen (dpa) - Reisemobile und Caravans sind in Deutschland beliebter denn je. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres seien mehr als 61 000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen worden, teilte der Caravaning Industrie Verband (CIVD) am Mittwoch in Ratingen mit. Die Verkaufszahlen hätten damit eine Rekordhöhe erreicht und das Vorjahresniveau noch einmal um gut 13 Prozent übertroffen. Auch für das Gesamtjahr rechnet die Branche mit einem Zulassungsrekord. «Das Wachstum 2019 dürfte in Deutschland bei Caravans bei mindestens fünf Prozent liegen, bei Reisemobilen bei mindestens zehn Prozent», sagte CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch).

Von dpa