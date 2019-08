Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Getreideernte in Nordrhein-Westfalen ist auch in diesem Jahr unterdurchschnittlich ausgefallen. Die Landwirte konnten allerdings mehr Weizen, Roggen und Gerste einfahren als im extrem trockenen Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Insgesamt ernteten die Bauern in den Monaten Juni und Juli 3,84 Millionen Tonnen Getreide.

Das waren zwar 8,7 Prozent mehr als im Erntejahr 2018, aber 4,9 Prozent weniger als im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2018. Im vierten Jahr in Folge holten die Bauern aufgrund schwieriger Witterungsverhältnisse weniger als 8 Tonnen Getreide je Hektar von den Feldern. Diesmal waren es 7,68 Tonnen je Hektar.

Der Zuwachs der Erntemengen fiel in NRW recht unterschiedlich aus. Im Rheinland lag sie mit 1,27 Millionen Tonnen um 15,3 Prozent über dem Vorjahresergebnis und war auch höher, als im Durchschnitt der vorangegangenen sechs Ernten. In Westfalen betrug der Zuwachs nur 5,7 Prozent, und die Ernte fiel mit 2,57 Millionen Tonnen auch geringer aus als im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2018.