«Fridays For Future» kündigt Demonstration am Flughafen an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Regionale Ortsgruppen von «Fridays For Future» haben für Freitag (23. August) eine Demonstration am Düsseldorfer Flughafen angekündigt. Laut «Fridays For Future Düsseldorf» werden mehrere Ortsgruppen aus der Region Niederrhein/Wupper anreisen, um ein Zeichen gegen klimaschädlichen Flugverkehr zu setzen. Die Aktion unter dem Motto «Bleib am Boden!» soll gegen 12.00 Uhr am Fernbahnhof des Flughafens beginnen. Von dort aus wollen die Demonstranten um 12.40 Uhr zum Ankunftsbereich und zum unteren Terminal-Ring laufen. Dort endet die Demonstration gegen 14.00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung.