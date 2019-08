Borkenkäferplage: Waldbesitzer für Bundeswehr-Hilfe

Bonn (dpa/lnw) - Zur Eindämmung der Borkenkäferplage sprechen sich die kommunalen Waldbesitzer für einen Hilfseinsatz der Bundeswehr in nordrhein-westfälischen Wäldern aus. «Die Krise in den Wäldern hat die Vorstufe zur Apokalypse erreicht. Wir kriegen das alleine nicht mehr gemanagt», sagte die Geschäftsführerin des Gemeindewaldbesitzerverbandes NRW, Ute Kreienmeier, am Mittwoch in Bonn der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen dringend Hilfe.» Das Verteidigungsministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Bundeswehr Amtshilfe in deutschen Wäldern prüfe.

Von dpa