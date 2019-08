Kleine Pandas im Dortmunder Zoo haben Nachwuchs

Dortmund (dpa/lnw) - Noch sind sie scheu, doch schon bald werden sie sich häufiger aus ihren Höhlen wagen: Im Dortmunder Zoo haben die Kleinen Pandas Nachwuchs bekommen. Das noch namenlose Zwillingspaar war am 4. Juli geboren worden und wurde am Mittwoch der Öffentlichkeit gezeigt. Zur Geburt hatte sich Mutter Jingling in eine Höhle zurückgezogen. Erst allmählich werde der Nachwuchs herauskommen und sich den Besuchern zeigen, teilte der Zoo mit. Das Geschlecht der Jungtiere ist noch unbekannt. Vier Mal haben Jingling und Panda-Männchen Liang schon Nachwuchs bekommen. Wenn die Tiere alt genug sind, sollen sie im Rahmen eines internationalen Zuchtprogramms zum Erhalt der stark bedrohten Art des Kleinen Pandas weiter vermittelt werden. Seit 2004 bewohnen die Pandas die Zooanlage. Mit ihrem flauschigen roten Fell und dem an einen Fuchs erinnernden Gesicht gehören sie zu den Publikumslieblingen.

Von dpa