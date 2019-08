Nach Sturz in Schacht: Ermittlung wegen Körperverletzung

Bergkamen (dpa/lnw) - Ein auf einer Baustelle in Bergkamen (Kreis Unna) in einen Fahrstuhlschacht gestürzter Arbeiter soll nach ersten Erkenntnissen der Ermittler geschubst worden sein. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, seien die Arbeiter in einem Abrissgebäude auf eine unbekannte männliche Person gestoßen. Der später Geschädigte hielt ihn demnach wegen des Verdachts auf Diebstahl fest und wurde daraufhin von dem Unbekannten in einen etwa vier Meter tiefen Aufzugschacht gestoßen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von dpa