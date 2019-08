Abfallriese Remondis kauft Müllsack-Hersteller

Lünen/Siegelsbach (dpa/lnw) - Der Entsorgungskonzern Remondis stellt künftig auch Müllsäcke her. Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens aus Lünen bei Dortmund am Mittwoch hervorgeht, übernahm es den Mittelständler Pakufol Folienprodukte GmbH aus Siegelsbach in Baden-Württemberg. Die Firma mit rund 80 Mitarbeitern kam zuletzt auf einen Jahresumsatz von 16 Millionen Euro. Kunststoffabfälle, die in Remondis-Anlagen zu so genannten Recyclaten - also wiederverwertetem Ökokunststoff - aufbereitet wurden, sollen künftig in der neuen Tochterfirma zu den Säcken verarbeitet werden - «aus hundertprozentigem Recyclingmaterial», betonte Remondis-Manager Ralf Mandelatz.

Von dpa