Bochum (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Bochum sind zwei weibliche Fahrgäste verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler übersah einer der Fahrer ein Haltesignal, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Die Züge kollidierten am Mittwochabend nahe einer Haltestelle seitlich und sprangen der Feuerwehr zufolge aus den Schienen.

Von dpa