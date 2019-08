Essen (dpa/lnw) - Sonnenschein statt Regentropfen: In Nordrhein-Westfalen startet das Wochenende mit Temperaturen bis an die 30 Grad. Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, gibt es am Freitag ohne Wolken am Himmel «so viel Sonne wie nur geht». Es werde zwischen 24 und 29 Grad warm und bleibe trocken.

Von dpa