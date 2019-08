Viel Sonne und trocken: Temperaturen teils über 30 Grad

Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen hat in den kommenden Tagen vor allem Sonne im Gepäck. Zudem soll es noch etwas wärmer werden. Bereits am Donnerstag werden Temperaturen bis zu 28 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei sei es sonnig und trocken. Gleiche Aussichten seien für Freitag zu erwarten, dann werde es aber bis zu 30 Grad warm.

Von dpa