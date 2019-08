Taxiräuber erhält gewünschte Haftstrafe

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Kein Geld, keine Arbeit, keine Wohnung - ein 52-Jähriger wollte einfach nur ins Gefängnis, wie er am Donnerstag vor dem Landgericht Mönchengladbach deutlich machte. Er wollte nicht mehr unter der Brücke schlafen und im Gefängnis eine Fortbildung machen. Dieses Ziel hat er am Donnerstag erreicht: Die Richter verurteilten ihn in einer recht ungewöhnlichen Verhandlung wegen schweren Raubes zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung.

Von dpa