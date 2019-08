Bäume «des Jahres» an der A4 nahe Köln vertrocknet

Kerpen (dpa/lnw) - Mehrere «Bäume des Jahres» sind an der Autobahn 4 westlich von Köln vertrocknet. «Wegen der beiden trockenen Sommer sind Bäume eingegangen», sagte Gerhard Decker, Niederlassungsleiter des Landesbetriebs Straßen.NRW, am Donnerstag. Sie würden ersetzt oder seien bereits ausgetauscht worden. «Künftig werden wir ein verstärktes Auge darauf haben, damit sowas nicht mehr passiert, und gegebenenfalls gießen.» Die SPD hatte in einer «Kleinen Anfrage» von der Landesregierung Aufklärung über das Baumsterben gefordert. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.