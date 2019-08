Frau erneut alkoholisiert im Auto: Führerschein schon weg

Kerpen (dpa/lnw) - Eine Frau ist in Kerpen bei Köln innerhalb weniger Tage zweimal stark alkoholisiert am Steuer ihres Autos erwischt worden. Dabei brachte sich die 46-Jährige laut einer Mitteilung der Polizei vom Freitag beim zweiten Mal selbst in Schwierigkeiten, als sie zu Fuß unterwegs war und Polizisten bei einer Unfallaufnahme fragte, ob sie wegen ihr da seien. Die Beamten verneinten, nahmen bei dem Vorfall am Donnerstag aber den Alkoholgeruch wahr.

Von dpa