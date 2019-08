Rückreisewelle nach NRW sorgt für Staus

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist am Freitag der Rückreiseverkehr aus den Sommerferien angerollt. Der Landesbetrieb Straßen.NRW prognostizierte vor allem am Nachmittag ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Zusätzlich zum Pendlerverkehr seien die Ferienheimkehrer auf den Straßen unterwegs, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs. Am Nachmittag staute sich der Verkehr mit am längsten auf der A3 zwischen dem Kreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Köln-Ost. Laut der Staukarte von Straßen.NRW mussten Autofahrer hier über 60 Minuten mehr einplanen.

Von dpa